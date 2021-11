Bernardo Silva e o dérbi de Manchester: «Não vamos jogar contra o Ronaldo mas sim com o United»

Bernardo Silva garantiu à 'Sky Sports' que o Manchester City vai defrontar o Manchester United e não apenas Cristiano Ronaldo no dérbi de amanhã (12h30). O médio dos citizens confessa ser um admirador do capitão da Seleção portuguesa - que já marcou 9 golos em 11 jogos pelos red devils -, mas diz que a equipa tem de se focar no seu trabalho."Ele tem estado muito bem", referiu Bernardo, quando inquirido sobre o impacto que Ronaldo tem tido no rival esta época. "Está a ajudar o United com golos decisivos, é um jogador que toda a gente conhece, do nada pode decidir um jogo."Mas depois explicou que o City tem de se focar nas suas tarefas. "Vamos tentar pará-lo e garantir que ele não marca sábado. Mas não vamos jogar contra o Cristiano, vamos jogar contra ao Manchester United. Temos de nos concentrar no nosso trabalho"Bernardo Silva explicou como é jogar contra amigos e companheiros da Seleção Nacional. "Já joguei contra muitos colegas, quando defrontamos o Wolverhampton jogo contra metade da Seleção Nacional... No Liverpool há o [Diogo] Jota, no United defrontei o Bruno Fernandes... Há muitos jogadores portugueses aqui na Premier League."E prosseguiu: "Claro que o Cristiano é um grande nome, toda a gente o conhece. É mas um jogo - um jogo muito importante para nós -; não passa disso."O Manchester City, que derrotou o Clube Brugge na Liga dos Campeões, perdeu o último jogo que realizou na Premier League, diante do Crystal Palace. A equipa de Pep Guardiola está na terceira posição, a dois pontos do Liverpool e a cinco do Chelsea.