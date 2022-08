Bernardo Silva e o seu futuro no Manchester City: «Eles sabem o que eu quero»

Bernardo Silva admitiu numa entrevista à ESPN que não sabe o que vai acontecer no seu futuro imediato. Pretendido pelo Barcelona, o jogador português não fecha a porta à saída do Manchester City mas reconhece que é feliz nos citizens."Sempre disse que sou feliz aqui, mas não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Sinceramente, vamos ver. A minha relação com o clube é muito honesta. Sempre fui franco e eles sabem o que eu quero. Se ficar, ficarei feliz e sempre respeitarei este clube, pelo qual darei o meu melhor. Se assim não for, é futebol e vamos ver o que acontece", explicou o médio internacional português.O jogador falou, entre outros assuntos, de Pep Guardiola, considerado um dos melhores treinadores do Mundo. "Ele não nos dá uma folga, é esse o padrão que temos no Manchester City e é por isso que o nosso nível foi tão elevado nos últimos cinco anos. Ter um treinador que exige tento de nós deixa-nos alerta, sabendo que se não estivermos a 100 por cento não jogamos", explicou Bernardo Silva.Ainda sobre Guardiola acrescentou: "Às vezes é cansativo e stressante, não nego isso. Mas o futebol de alto nível é isto. Se queres jogar num grande clube como o Manchester City - e eu acredito que no Liverpool, no Chelsea, no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern Munich ou na Juventus também seja assim- , é preciso ter este nível de competitividade no balneário, porque a equipa é muito boa e cada um sabe que se não der o seu melhor, o tipo que está ao teu lado fica com o teu lugar."