Bernardo Silva e o título 'sofrido' do Manchester City: «Vamos tentar não repetir...»

Bernardo Silva não podia estar mais feliz com a conquista do título de campeão em Inglaterra. Em declarações no final da partida frente ao Aston Villa, o extremo internacional português assumiu que a forma como o Manchester City conquistou o troféu de forma sofrida "sabe ainda melhor", mas atirou: "Vamos tentar não voltar a repetir".

"Não é fácil, houve um momento de descrença [na conquista do título], mas nós tínhamos de continuar a acreditar que podíamos dar a volta [ao resultado]. Estou tão feliz, e da forma que foi ainda sabe melhor mas vamos tentar não voltar a repetir. Quando bates uma equipa com tanta qualidade como o Liverpool, sabe ainda melhor. Temos ganho nos últimos anos contra equipas de topo. Mas mais uma vez provámos que somos a melhor equipa em Inglaterra e no próximo ano vamos tentar fazer o mesmo e dar um pouco mais aos nossos adeptos", disse o português, em declarações citadas pela BBC Sport.