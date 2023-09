Bernardo Silva e Rúben Dias entre os nomeados para a Bola de Ouro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bernardo Silva e Rúben Dias fazem parte da lista de nomeados para a Bola de Ouro deste ano. Os dois jogadores portugueses do Man. City são os únicos representantes nacionais na lista, na qual uma das grandes ausências é Rafael Leão, grande figura do AC Milan na temporada passada.Bernardo Silva (Man. City)Rúben Dias (Man. City)Karim Benzema (Real Madrid/Al Hilal)Josko Gvardiol (RB Leipzig/Man. City)Jamal Musiala (Bayern Munique)André Onana (Inter/Man. United)Mohamed Salah (Liverpool)Bukayo Saka (Arsenal)Kevin De Bruyne (Man. City)Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madriod)Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/Paris SG)Khvicha Kvaratskhelia (Nápoles)Nicolo Barella (Inter Milão)Emiliano Martinez (Aston Villa)Erling Haaland (Man. City)Martin Odegaard (Arsenal)Ilkay Gündogan (Man. City/Barcelona)Yassine Bounou (Sevilha/Al Hilal)Julian Alvarez (Man. City)Vinicius Junior (Real Madrid)Antoine Griezmann (At. Madrid)Leo Messi (Paris SG/Inter Miami)Rodri (Man. City)Lautaro Martinez (Inter Milão)Robert Lewandowski (Barcelona)Kim Min-jae (Nápoles/Bayern Munique)Luka Modric (Real Madrid)Kylian Mbappé (Paris SG)Victor Osimhen (Nápoles)Harry Kane (Tottenham/Bayern Munique)