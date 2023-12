Bernardo Silva: «Estamos felizes por termos vencido este jogo»

Bernardo Silva salientou o quão importante foi para o Manchester City estudar o Fluminense antes da final do Mundial de Clubes, prova que os citizens conquistaram esta sexta-feira pela primeira vez após uma goleada por, salientando a qualidade do adversário que esta época conquistou a Libertadores."O que vimos em campo hoje foi exatamente aquilo que o nosso treinador falou. Uma equipa 'chata' que não bate a bola, e temos que dizer que o jogador brasileiro é historicamente um jogador que tem muita qualidade técnica. É difícil roubar-lhes a bola. O Fluminense é uma equipa que mete muitos jogadores onde está a bola e que não bate bola longa, tentando jogar sempre curto, por isso foi muito difícil pressionar em alguns momentos. Nós tivemos a sorte de fazer um golo muito cedo, o que nos ajudou no controlo do jogo e chegamos ao descanso com uma vantagem de dois golos. Isso foi importante para na segunda parte estarmos mais calmos e conseguirmos controlar os diferentes momentos do jogo. Estamos felizes por termos vencido este jogo, diante de uma equipa muito difícil, que ganhou a Libertadores e que merecia estar aqui", disse o craque português, em declarações à 'Cazé TV'.E acrescentou: "Estudamos bem a equipa deles e foi importante já que, como disse, é uma equipa que gosta muito de tocar a bola de pé para pé. E resultou estudar a equipa, pois logo no início fizemos o golo que fizemos num roubo de bola e em alguns momentos poderíamos ter feito mais um ou outro golo. Foi um momento em que o nosso treinador disse que tínhamos que ser muito agressivos na pressão alta, senão com a qualidade dos jogadores do Fluminense, eles iam quebrar a nossa primeira linha e isso poderia dificultar-nos [a tarefa]".