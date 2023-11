Bernardo Silva na 1.ª pessoa: o T1 que dava para alugar o Castelo S. Jorge, a multa por causa de Mendy e mau exemplo para os mais novos

Para lá dos temas quentes, como a passagem pelo Benfica e o eventual regresso à Luz , ou ainda o estilo de jogo em Portugal, Bernardo Silva deixou alguns apontamentos curiosos na entrevista a Fátima Campos Ferreira no programa 'Primeira Pessoa', da RTP.Da passagem pelo Monaco, à multa por conta de um comentário na brincadeira para Mendy ou a polémica da atribuição da Bola de Ouro, o jogador do Man. City falou um pouco de tudo. E sempre sem rodeios."Foi uma brincadeira que foi mal interpretada. A Federação decidiu fazer de mim um exemplo. A intenção e o contexto é muito importante. Foi uma situação muito desconfortável. Paguei 50 mil libras, tive de ficar um jogo de fora, fazer um curso educacional. Deu-me vontade de ligar aos meus pais e dizer-lhes 'vocês fizeram um mau trabalho, não me educaram bem e tive de ser educado outra vez'""Motivo de orgulho, mas também de motivação para continuar a fazer as coisas bem. Mas sendo ele o patrão, numa relação tão longa, posso dizer que extrafutebol muito boa com ele. Temos um balneário muito forte, com jogadores escolhidos a dedo, também pelo carácter. Não é normal isso acontecer. Isso faz com que seja mais fácil. Não tenho fetiche por ter muitos carros. Gosto de outras coisas. Tenho uma tatuagem, em representação do que o Benfica significou para mim. Acho que [Guardiola]já viu e sabe o que o Benfica representa para mim""Foi outro choque chegar e ver os preços. Vinha com 19 anos de Lisboa... Pelo preço de um T1 com 100m quadrados quase que alugava o Castelo São Jorge. Tinha um T1 junto à Marina""Messi ganhou a Bola de Ouro. Normalmente estes títulos individuais criam polémica. Não há consistência. Ou deviam dar ao melhor jogador de cada ano ou dar ao melhor da equipa que ganhou mais títulos.""Acho que celebrar e partilhar memórias com outras pessoas é mais bonito do que termos um troféu só nosso. O que sonho é ganhar um mundial por Portugal. Com o Benfica também, mas nós nunca ganhámos um Mundial, podíamos tentar ganhar um Mundial""Sou sincero, sou um mau exemplo para os mais novos, mas não vou ao ginásio. Gosto de treinar, mas não gosto desse treino interior. Mas tem a ver com a posição. Beneficio muito de outras coisas""Estaria a mentir se dissesse que não pensei, mas interessava-me mais sentir o calor de jogar umas meias-finais da Champions, de ouvir o estádio quase a ir abaixo com um golo diante do Real Madrid. Ou quando ganhamos a final da Champions. Não quis abdicar disso."Isso não acontece. Não é uma questão de não respeito. A família da minha mulher é toda do FC Porto. A minha avó é sportinguista. Mas não consigo fugir ao meu benfiquismo. Com todo o respeito de todos os clubes, era incapaz de jogar no FC Porto ou Benfica. Era incapaz de acontecer.""Foi uma figura muito importante para mim, numa altura em que foi complicada. Tive para ser emprestado. Iam mandar-me embora com 16 anos. Tive muitos problemas na minha passagem do Benfica. Mas nunca devemos desistir, temos sempre de acreditar. Mesmo quando não resultam, seguir o nosso sonho, sem arrependimento.""Não gosto de vedetismos, porque acho que cada um nasceu com o seu dom. Tive a sorte do meu dom ser de um trabalho que me dá muito dinheiro, mas se o meu dom fosse outro, numa área que não dá tanto dinheiro, estava tramado. Sou um privilegiado, não há razão para os jogadores de futebol serem vedetas.