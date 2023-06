Bernardo Silva não garante continuidade no Man. City: «Vamos ver o que acontece...»

Bernardo Silva foi um dos jogadores em destaque na vitória do Manchester City na Liga dos Campeões e, no final da partida em Istambul o médio português foi questionado pelo canal 'Téléfoot' sobre o seu futuro. Pretendido por PSG e Barcelona, o jogador não garantiu a continuidade nos citizens."Honestamente não sei se este foi o último jogo que fiz pelo City. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, nos próximos meses. Agora há que celebrar e desfrutar da Champions, fizemos algo muito especial", explicou Bernardo ao canal francês.Aymeric Laporte, defesa do Manchester City, também falou do português. "Com tudo o que ele já deu a este clube e tudo o que dá ao futebol, merece ser feliz, decida o que decidir. Onde quer que decida jogar na próxima época, será certamente o melhor para ele e ficaremos felizes."