Bernardo Silva pensa na saída do Manchester City

Bernardo Silva é outro alvo do Barcelona e o português já pensa na saída do Manchester City. Segundo a imprensa espanhola, médio está agradado com a possibilidade de poder vir a representar os catalães e terá dado conta disso mesmo aos responsáveis citizens. Com contrato até 2025, Bernardo terá dito ao clube inglês para negociar se surgir uma proposta blaugrana. Xavi gosta do médio, mas o Barça terá sempre de resolver o problema de tesouraria.