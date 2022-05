Bernardo Silva pode ser 'moeda de troca' em negócio que envolve craque do Barcelona

Bernardo Silva é destaque esta quinta-feira na imprensa catalã. Segundo avança o 'Mundo Deportivo', o Barcelona continua de olho no médio português, que é visto como um dos substitutos ideais caso Frenkie de Jong saia no mercado de verão.De acordo com a mesma fonte, o holandês está no radar de Bayern Munique e Manchester City, o que até pode indicar que, caso rume aos citizens, possa haver uma troca direta. De resto, o 'Mundo Deportivo' explica que a saída de De Jong só será possível caso chegue um jogador de renome como Lewandowski ou o próprio português.Recorde-se que Bernardo Silva, que conquistou no passado domingo a Premier League pelos citizens, tem contrato até 2025 com um valor de mercado, segundo o 'Transfermarkt', de 75 milhões de euros.