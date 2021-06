Bernardo Silva pretendido por clubes espanhóis, franceses e italianos

O jornal inglês 'The Telegraph' escreve que há clubes espanhóis, franceses e ingleses interessados em Bernardo Silva.





O médio português do Manchester City tem contrato até 2025, mas, segundo o jornal, alguns clubes acreditam que podem convencer o jogador a iniciar um novo percurso noutras paragens, depois de quatro épocas no Etihad.Desde que chegou a Manchester em 2017, proveniente do Monaco, Bernardo Silva conquistou três títulos da Premier League, quatro Taças da Liga e uma Taça de Inglaterra. Esta época a equipa foi finalista na Liga dos Campeões.A imprensa inglesa diz ainda que o clube quer contratar um avançado para o lugar de Sergio Agüero e é por isso expectável que possa vender alguns jogadores.