Bernardo Silva: «Referências? Tive bastantes, mas uma delas está aqui presente, o Rui Costa»

Bernardo Silva, juntamente com o companheiro de equipa Rúben Dias, foi esta segunda-feira distinguido na gala Quinas de Ouro 2023 pela conquista da Liga dos Campeões na última temporada. No discurso aos presentes no palco, o criativo dos citizens, que foi o português mais bem posicionado na Bola de Ouro 2023 (9.º lugar), mostrou-se "muito feliz" pelo prémio recebido e não esqueceu uma das suas referências, Rui Costa, presidente do Benfica que marca presença na cerimónia."Boa noite, muito feliz por receber este prémio. Aos mais jovens, o conselho que dou sempre é para se divertirem. É a nossa paixão, quando joguem futebol, divirtam-se, aproveitem. É a forma de cumprirmos os nossos sonhos e assim é melhor. Referências? Tive bastantes. Uma delas, e nunca escondi, está presente aqui, foi o Rui Costa. Jogava na mesma posição que eu, mesmo clube, na seleção. Foi inspiração para mim, seguir os passos dele e atingir o meu sucesso", atirou o esquerdino do Manchester City.