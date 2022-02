Bernardo Silva: «Resultado ao intervalo foi bastante duro para o que se estava a passar»

Bernardo Silva foi uma das principais figuras da goleada (5-0) do Manchester City sobre o Sporting em Alvalade, no duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.





O extremo português apontou dois dos cinco golos marcados pelos citizens - e ainda viu um ser anulado por fora de jogo - mas considera ser "bastante duro" o resultado que se figurava ao intervalo (4-0), tendo em conta aquilo que as duas equipas estavam exibir dentro de campo."Estou muito feliz pelo jogo. Acho muito sinceramente que o resultado ao intervalo foi bastante duro para o que se estava a passar. Estávamos a ser melhores do que o Sporting, mas acho que quase sempre lá chegamos fizemos golos. Deixamo-los contra-atacar em alguns momentos, que normalmente não deixamos. Sabíamos que eles eram fortes em contra-ataque. Acaba por ser um bom jogo do City, resultado um bocado exagerado para aquilo que fizemos na primeira parte. Controlámos melhor o jogo, tivemos mais bola, perdemos menos bolas fáceis - que perdemos na primeira parte - e não permitimos ao Sporting contra-atacar tanto. Apesar de termos chegado ao intervalo com 4-0 e só termos marcado um na segunda parte, até acho que jogamos melhor na segunda parte. Excelente jogo do Manchester City e uma boa vantagem para a segunda mão", começou por dizer o internacional A por Portugal em declarações à ELEVEN.

Melhor golo: o primeiro, da sua autoria, ou o de Sterling?

"Foram os dois muito bons, não esperava acertar tão bem na bola, o do Sterling também [é bom]. Tem estado numa forma incrível. Muito feliz, tanto por ele como eu, em podermos ajudar a equipa a ganhar esta vantagem boa para a 2ª mão."

Melhor pé esquerdo da equipa?

"É difícil responder. A equipa tem jogadores fantásticos. Para além da qualidade que dão ao jogo, trabalham muito para a equipa", terminou.