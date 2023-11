Bernardo Silva sobre Rúben Dias: «Estou aqui com o 30.º classificado da Bola de Ouro...»

Serão mesmo amigos se o teu amigo não te trata como o Bernardo trata o Rúben?#ChampionsELEVEN #PremierELEVEN pic.twitter.com/ucOZP7dfJt — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) November 3, 2023

Bernardo Silva foi o português melhor classificado na Bola de Ouro de 2023. O criativo do Manchester City ficou entre os 10 melhores colocados da lista final deste ano, terminando a votação no 9.º lugar. Rúben Dias, o outro representante português na Bola de Ouro deste ano, ficou com o último lugar da lista final, o 30.º, e no final da cerimónia que decorreu em Paris, França, não se livrou de uma pequena brincadeira de Bernardo."Estou aqui com o 30.º classificado do Ballon D'Or, Rúben Dias. O meu amigo. Eu sinto a dor dele. Estou aqui a partilhar a dor com ele", disse o esquerdino, num vídeo que surge agora nas redes sociais e onde é possível ver ainda Ederson Moraes e também o próprio Rúben Dias a reagirem às palavras de Bernardo.