Bernardo Silva tem oferta do Manchester City para renovar

Apontado com insistência à saída do Man. City, Bernardo Silva continua com o futuro por definir e, com o arranque da época à porta, o clube inglês pediu uma decisão e acena com uma proposta de renovação.





Segundo o 'Mirror', os citizens oferecem cerca de 18 M€ anuais para convencer o português a ficar além de 2025. O médio de 28 anos continua igualmente na rota dos milhões da Arábia, mas daria prioridade a um projeto na Europa. Aí, aparecem Barcelona e PSG como hipóteses.

João Cancelo também tem o futuro em suspenso, como confirmou ontem Pep Guardiola. "Foi importante no passado. Está de volta e faz parte do grupo, mas vamos ver", sacudiu o técnico.