Carlos Borges, a nova coqueluche do Manchester City

O nome Carlos Borges diz-lhe alguma coisa? É provável que não, mas fique a saber que falamos da mais nova 'coqueluche' do Manchester City! Os citizens são uma das melhores equipas do Mundo e, para um amante do futebol português, existem três 'motivos' para seguir o City: Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva. Todos eles dos melhores nas suas posições, mas há outro craque nacional 'in the making'. Carlos Borges, extremo de 18 anos, é uma das maiores promessas do clube e ontem voltou a dar espetáculo com três golos e uma assistência na goleada por 5-1 dos citizens sobre o Sevilha na 1ª jornada da fase de grupos da Youth League.

Natural de Sintra, trocou a formação do Sporting pela do City com 10 anos na época 2015/16. Sete anos volvidos, já percorreu todos os escalões das camadas jovens do City, conquistando uma Premier League 2 (sub-23) e duas ligas sub-18. Em 2020/21, somou 13 golos e 19 assistências em 24 jogos, sendo eleito o jogador sub-18 do ano.

Velocidade, agilidade e potência são algumas das qualidades deste canhoto que vai fazendo as delícias dos ingleses. Só falta subir à equipa principal e Guardiola estará, certamente, bastante atento...