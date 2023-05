Carlos Borges eleito melhor jogador da Premier League 2

Carlos Borges, avançado do Manchester City, foi esta terça-feira eleito melhor jogador da Premier League 2. O português de 19 anos posicionou-se no topo dos marcadores da competição, numa época em que assinalou 21 golos, tornando-se uma referência importante na conquista do tricampeonato da equipa de sub-21 dos citizens."Estou orgulhoso e é uma honra ganhar este prémio, o nível de qualidade da Premier League 2 é muito elevado. Foi uma época fantástica para a equipa e cada um de nós contribuiu de forma importante para o sucesso. É ótimo jogar com esta equipa!", disse o internacional português aos órgãos oficiais do Manchester City.Carlos Borges arrecadou assim o prémio de melhor atleta da competição, meses depois de ser distinguido como melhor avançado de fevereiro.