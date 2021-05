Carragher e Neville consideram Rúben Dias o melhor jogador da Premier League: «Excecional»

Jamie Carragher e Gary Neville foram convidados pela 'Sky' a escolher o melhor onze da Premier League e ambos os comentadores colocaram Rúben Dias e Bruno Fernandes nas respetivas equipas. E os dois escolheram, o central do Manchester City como melhor jogador do campeonato.





"Eu disse aqui que se esta contratação não resultasse, seria o fim do City e do Pep [Guardiola]. Pode-se pensar que foi uma declaração precipitada, mas é um defesa e custou 65 milhões de libras. Eles nunca substituíram o Vincent Kompany e na época passada isso foi um rude golpe. Desde que ele chegou, tornou-se no melhor defesa da liga e, para mim, no melhor jogador", disse Carragher.E continuou, sempre em tom elogioso. "É como o Puyol. A quantidade de cortes que fez no jogo da Liga dos Campeões no outro dia, fez-me lembrar o John Terry. Além disso, as suas capacidades de liderança, sendo tão novo... Chegar a uma equipa grande como esta e parecer logo o líder, isso tem de ser especial."Gary Neville concorda. "O Rúben Dias surpreendeu-me, sobretudo por ser tão jovem. Eu joguei com o Jaap Stam, o Gary Pallister, o Steve Bruce, o Nemanja Vidic, o Rio Ferdinand... O Rúben Dias é o tipo de jogador que faz com que toda a equipa se sinta em segurança. O impacto de um bom central não tem só a ver com o que ele faz em campo. Ele é excecional."Neville admite que também não tinha fé no português. "No início nunca achei que a defesa do City pudesse ganhar a Liga, mas ele fez isso e é o jogador mais importante esta época."