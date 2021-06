Carro que Sergio Agüero ofereceu a funcionário do Man. City foi colocado à venda no eBay

O carro que Sergio Agüero sorteou entre os funcionários do Manchester City antes da sua saída do clube foi colocado à venda no eBay, apenas poucos dias depois, por 23 mil libras, cerca de 26,6 mil euros, segundo revela o jornal inglês 'The Sun'.





O Range Rover Evoque, de 2016, foi ganho por Ally Marland, que está no clube desde 2012. Segundo o jornal, tanto Ally como a mulher já têm um carro, por isso resolveram vender a viatura oferecida pelo jogador argentino.O funcionário dos cintizens conta oferecer cinco por cento da verba angariada com a venda a um hospital pediátrico, o Derian House Children’s Hospice.Agüero, cujo contrato não foi renovado pelo Manchester City e acabou por assinar a custo zero com o Barcelona, ofereceu relógios de luxo ao staff do clube, em sinal de agradecimento.