Ceferin e o regresso do Manchester City à UEFA: «É preciso coragem para admitir um erro»

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, ficou satisfeito com a saída do Manchester City da Superliga e o seu regresso à UEFA.





"Estou satisfeito por acolher o Manchester City de volta à família do futebol europeu. Mostraram grande inteligência ao ouvir muitas vozes, nomeadamente os seus adeptos. É preciso coragem para admitir um erro, mas nunca duvidei que que eles teriam a capacidade e senso comum para tomar esta decisão. O City é uma mais-valia para esta modalidade e estou maravilhado por poder trabalhar com eles em prol de um melhor futuro do futebol europeu", disse o responsável máximo do órgão que rege o futebol europeu.Ainda antes da oficialização, já Boris Johnson aplaudia. "Esta decisão de Chelsea e Manchester City está - se se confirmar - absolutamente correta e elogio-os por isso. Espero que os outros clubes envolvidos na Superliga Europeia sigam o exemplo", disse o Primeiro-Ministro britânico no Twitter. Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea deverá ser o próximo a formalizar a saída.