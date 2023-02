Clubes rivais exigem 'sangue' e querem despromoção do Man. City se se confirmarem acusações da Liga

Os clubes rivais do Manchester City querem que os citizens sejam despromovidos se se provar que quebraram mesmo em 115 ocasiões as regras do fair-play financeiro da Premier League, escreve esta terça-feira o 'The Sun'.O jornal explica que "os clubes rivais da Premier League exigem sangue, um veredito rápido e um castigo no final da temporada".O presidente de um clube da liga inglesa, que não quis identificar-se, exige uma punição severa. "Se se provarem estes factos, deve haver um castigo adequado. E o único apropriado é serem despromovidos. Estamos a falar de uma década de alegados abusos, queremos que a Premier League faça o que está certo", disse, citado pelo 'The Sun'.Recorde-se que a Premier League acusou ontem o Manchester City de várias quebras do fair-play financeiro depois de analisar quatro anos de contas, receitas, patrocínios e contratos, mas o clube nega-as, exigindo que seja levada a cabo uma investigação independente.