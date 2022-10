'Come como um urso' e usa óculos especiais antes de dormir: os segredos da forma de Haaland

Os impressionantes registos de Erling Haaland esta época no Manchester City têm levado a imprensa inglesa a tentar descobrir os mais ínfimos detalhes da preparação do noruguês, que já leva 22 golos marcados esta época, 17 na Premier League e 5 na Liga dos Campeões.O 'Daily Mail' recorda uma recente declaração do selecionador da Noruega, Stale Solbakken, que dizia que o corpo do avançado, de 22 anos e 1 metro e 94, continua crescer. "Se notarem, há uma pequena diferença em relação há 12 meses. Ele encara isto de forma muito séria."O pai do jogador, Alfie, antigo futebolista do Manchester City, já disse que Haaland é muito profissional e fontes do Borussia Dortmund, contaram ao jornal inglês que o norueguês dá muita importância aos detalhes.A começar pelo sono. Haaland é obcecado com o descanso, diz mesmo que é o aspeto mais importante na sua vida. E dormir implica algumas rotinas...Segundo o jornal inglês, Haaland usa uns óculos especiais, com lentes azul-laranja, horas antes de ir para a cama, que bloqueiam as elevadas energias libertadas pela luz natural e pela luz dos dispositivos eletrónicos.O avançado vai para a cama entre as 22h00 e as 22h30, com os dispositivos eletrónicos a serem desligados muito antes disso. Haaland fica incontactável e o telemóvel é colocado no silêncio.O jogador usa também um anel digital, tipo relógio digital, que mede a qualidade do sono, a temperatura, o stress e o ritmo cardíaco. Tudo para obter níveis de descanso perfeitos, essenciais para um bom rendimento desportivo.Há cada vez mais jogadores a prestar atenção aos detalhes, do sono, à alimentação e às calorias ingeridas. Segundo o mesmo jornal, a massa muscular de Haaland cresceu muito desde que deixou o Molde, em 2019. Agora pesa 90 quilos. Por dia ingere qualquer coisa como 6 mil calorias. O seu companheiro de equipa na seleção, Josh King dizia sobre o avançado: "Nunca vi ninguém comer tanto como ele. Come como um urso."