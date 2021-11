De Bruyne e o esquecimento de Guardiola nas palestras: «Então Pep, quem vai jogar?'»

Kevin De Bruyne contou num podcast que Pep Guardiola estusiasma-se tanto na palestra que faz aos jogadores antes dos jogos que às vezes até se esquece de dizer quem vai jogar."Temos sempre uma reunião antes dos jogos e o Guardiola diz 'vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Vamos embora!", recorda o médio belga."E então nós perguntamos: 'Então Pep, quem vai jogar?' Ele às vezes esquece-se. Para ele ganhar é importante, mas a sua filosofia é ainda mais importante. Muitas pessoas não entendem isto, mas o Pep prefere perder com os seus princípios do que ganhar com táticas de contra-ataque. Ele gosta de um futebol de ataque."Guardiola ganhou o campeonato inglês em três das cinco épocas que ká leva no Manchester City.