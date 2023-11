De Bruyne esclarece rumores sobre música de Drake: «Brincadeiras à parte...»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Kevin De Bruyne (@kevindebruyne)

Kevin De Bruyne, médio do Manchester City, recorreu esta sexta-feira às redes sociais para acabar com os rumores de que teria ajudado Drake a escrever o tema 'Wick Man', uma das mais recentes músicas do artista canadiano.Nas últimas horas, foram vários os adeptos que repararam num pormenor curioso no Spotify, onde se podia ler o nome 'K. De Bruyne' entre os escritores da música em questão. Ora, apesar de ser um grande fã - tal como confessou -, o médio belga fez questão de esclarecer que tudo se trata de uma mera coincidência. "Brincadeiras à parte, não sou eu! Grande fã, ainda assim", escreveu De Bruyne, nos comentários de uma fotografia que publicou no Instagram.