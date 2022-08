De Bruyne não está preocupado com interesse do Barcelona em Bernardo Silva: «Penso que vai ficar»

Kevin De Bruyne mostrou não estar preocupado com as notícias que dão conta de que Bernardo Silva pode rumar ao Barcelona este verão."Penso que ele sabe que é muito amado aqui. Na minha forma de ver, penso que ele vai ficar, por isso não há nada com que me preocupar", começou por dizer o internacional belga, em entrevista ao portal 'Goal'."Aconteça o que acontecer, ele é ótimo para nós e espero que ele fique connosco este ano", acrescentou.O médio do Manchester City desvalorizou ainda as críticas que Erling Haaland tem sido alvo desde que chegou ao clube inglês. "Ele ajudou-nos a criar oportunidades, fez o que tinha a fazer e noutro dia vai marcar. Está tudo bem para mim. É óbvio que é difícil ser o ponto de destaque do sistema. Jogamos quase sempre contra 11 jogadores atrás da bola praticamente o tempo todo, mas ele é sempre perigoso", frisou."Ele não precisa de dar muitos toques para criar perigo. Ajuda a equipa em muitos aspetos e não reclama. Continua a ajudar e a fazer assistências, por isso, está tudo bem", vincou o belga.