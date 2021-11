De Bruyne recorda passagem pelo Chelsea: «Não odeio o Mourinho, mas não sou um miúdo»

Kevin De Bruyne é um dos jogadores mais influentes no Manchester City de Pep Guardiola, mas o médio belga não esquece o período em que trabalhou com José Mourinho no Chelsea. E não pelos melhores motivos. O jogador coincidiu com o treinador português nos blues em 2013/14, tendo disputado apenas três jogos da Premier League."O clube queria que eu ficasse, queria dar-me uma oportunidade, mas eu pretendia ir para o Dortmund [a transferência acabou por não se concretizar]", recordou ao jornal 'Het Nieuwsblad'. "Eu tinha um bom feeling sobre isso e decido sempre pelo que sinto.""Não joguei durante um mês e depois fui chamado para um jogo da taça, frente a uma equipa da League 2. Depois disso, acabou", acrescentou.De Bruyne saiu para o Wolfsburgo em janeiro de 2014, mudando-se para os citizens um ano e meio mais tarde, onde se tornou num dos melhores jogadores da Europa.Sobre o que se passou no Chelsea, o médio recorda a relação com Mourinho. "Nunca fui falar com o José Mourinho. Eu treinava muito, mostrei o suficiente. Mas é um mito dizer-se que se trabalhares bem tens uma oportunidade. Isso não é verdade. Saí porque não vi hipóteses de jogar. E aprendi que é possível sair de uma situação daquelas. Só queria ir embora. Não odeio o Mourinho, mas não sou um miúdo. As coisas não funcionaram."