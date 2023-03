De Bruyne sai em defesa de Haaland

No último sábado, Erling Haaland manteve o seu Manchester City na corrida pelo titulo inglês ao marcar o golo da vitória frente ao Crystal Palace. Ainda assim, o dianteiro norueguês, autor de 34 golos em 35 jogos na presente época, tem sido algo crucificado nos últimos tempos por ter perdido algum faro para o golo. Kevin de Bruyne não deixou passar isso em claro e saiu em defesa do colega. “Antes diziam que nos faltava presença na área, agora dizem o contrário. Ele tem uma média de um golo por jogo. É muito bom. As pessoas é que pensam sempre que ele vai marcar uns três por partida. Estamos felizes com ele”, frisou o médio belga.