Diretor do Man. City pede desculpa aos adeptos: «Decisão não teve em conta os valores do clube»

O diretor do Manchester City, Ferran Soriano, escreveu esta quarta-feira uma mensagem dirigida aos adeptos do clube inglês, na qual pediu desculpa pelo facto destes terem sido esquecidos quando os dirigentes decidiram que os citizens iriam participar na Superliga, competição agora suspensa.





"Quando fazemos escolhas e tomamos decisões, temos em mente os interesses do clube e acreditamos que fazer parte desta iniciativa pode dar-nos uma voz que pode ser fundamental para a nossa capacidade futura de sucesso e crescimento. No entanto, não nos lembrámos da inquebrável ligação entre a paixão dos nossos adeptos e o direito de ter a oportunidade de conquistar o sucesso. Esta é uma verdade fundamental para o ADN do Manchester City e a direção lamenta profundamente ter tomado uma decisão que não teve em conta os valores históricos do clube", pode ler-se.Soriano terminou o texto salientando que os responsáveis dos citizens vão fazer de tudo para recuperar a confiança dos adeptos, depois de terem cometido este "erro", e agradeceu o apoio constante.Caro Citizen,Estou a escrever-te sobre os acontecimentos dos últimos dias. Peço desculpa por ter demorado um pouco, mas as circunstâncias têm sido excecionais e foi importante para mim entrar em contato contigo diretamente.Como sabes, o Manchester City promulgou formalmente os procedimentos para se retirar do grupo, que estava a projetar uma Superliga Europeia. Como sempre, quando fazemos escolhas e tomamos decisões, temos em mente os interesses do clube e acreditamos que fazer parte desta iniciativa pode dar-nos uma voz que pode ser fundamental para a nossa capacidade futura de sucesso e crescimento.No entanto, não nos lembrámos da inquebrável ligação entre a paixão dos nossos adeptos e o direito de ter a oportunidade de conquistar o sucesso. Esta é uma verdade fundamental para o ADN do Manchester City e a direção lamenta profundamente ter tomado uma decisão que não teve em conta os valores históricos do clube. Cometemos um erro e pedimos sinceras desculpas aos nossos adeptos pela decepção, frustração e angústia causadas nas últimas 72 horas.Quero assegurar-vos pessoalmente que os proprietários, o presidente, o conselho administrativo e o restante staff estão totalmente empenhados em garantir que o clube continua a contribuir de forma significativa para o bem-estar contínuo das pirâmides do futebol inglês e europeu e das competições associadas.Vamos aproveitar a oportunidade para reconquistar a confiança total dos nossos acionistas e da família do futebol em geral.Agradeço-te por reservares um tempo para ler isto e prolongo os agradecimentos pelo teu apoio contínuo.Com os melhores cumprimentos,Ferran Soriano, CEO