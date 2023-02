É lorde e ganha como De Bruyne: Man. City contrata advogado que aconselhou Boris Johnson no 'Partygate'

A imprensa inglesa avança esta quarta-feira que o Manchester City contratou o advogado que aconselhou Boris Johnson no 'Partygate', o escândalo que abalou a governação do antigo primeiro-ministro inglês, com as festas realizadas em Downing Street durante o confinamento. Os citizens foram acusados pela Premier League de quebrar mais de 100 vezes as regras do fair play financeiro e não olham a meios para se defenderem, até porque incorrem no risco de perda de pontos ou até mesmo de descer de divisão.Por isso o clube contratou um dos 'advogados estrela' do país. Trata-se do de David Pannick, que tem o título de lorde, considerado um dos melhores da sua geração e que estará a postos para levar a cabo esta batalha legal do atual campeão inglês.Mas não será propriamente barato. O 'Daily Mail' escreve que Lord Pannick cobra cerca de 5.600 euros à hora, 90 mil euros por dia ou 450 mil euros por semana, se for necessário levar o caso a tribunal e o advogado precisar de trabalhar a tempo inteiro neste processo.Estes honorários colocam Lord Pannick ao nível de Kevin De Bruyne, o jogador mais bem pago dos citizens e da Premier League. Mas dinheiro é coisa que não preocupa o Manchester City, que é acusado de receber verbas diretamente do Abu Dhabi United Group, do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan - dono do clube - sob a forma de patrocínios encapotados...