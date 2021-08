Oficial: Jack Grealish é o novo reforço do Manchester City

Chegou ao fim mais uma das novelas deste mercado de transferências. Jack Grealish é o novo reforço do Manchester City. O internacional inglês, de 25 anos, chega proveniente do Aston Villa, numa transferência que deverá custar cerca de 117 milhões de euros aos cofres dos citizens. O inglês assinou por cinco temporadas e vai vestir a camisola '10'.

Em declarações ao canal do clube, Jack Grealish não escondeu a satisfação de ter assinado pelo Manchester City e de ser orientado por um dos melhores treinadores do Mundo. "Estou extremamente feliz por ter assinado pelo Manchester City, a melhor equipa do país com um treinador que é considerado o melhor do Mundo. É um sonho que se tornou realidade. Nas últimas 10 temporadas, eles conquistaram troféus muito importantes", começou por dizer o extremo.

"A chegada de Pep [Guardiola] levou-os para um outro nível e o futebol que esta equipa joga é o mais emocionante da Europa. Ser orientado pelo Pep e aprender com ele vai ser especial e é algo que qualquer jogador de futebol gostaria de fazer", atirou.