Ederson elogia Haaland: «Maioria dos golos que ele marca são fáceis? Mentira»

Ederson, antigo guarda-redes do Benfica e Rio Ave, falou esta, segunda-feira, sobre o encontro de quarta-feira contra o Leipzig de André Silva, a contar para a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, e não poupou elogios a Haaland, seu companheiro de equipa no Manchester City."É um goleador brilhante, procura sempre marcar e ajudar a equipa. Muitas pessoas dizem que a maioria dos golos que ele marca são fáceis, mas isso é mentira. É tudo devido ao posicionamento dele e essa é a sua principal capacidade", afirmou o guarda-redes citado pelo site da UEFA.No que toca a vencer o título da Liga dos Campeões, Ederson não esconde a ambição: "Vamos com tudo! […] Este ano, vamos tentar. Vamos dar tudo! Esse é o nosso principal objetivo, o principal objetivo do clube. Temos tentado [ganhá-la] e vamos continuar a tentar. Ainda não vencemos, chegámos à final [em 2021] e a algumas meias-finais, mas não conseguimos ser felizes. Mas acho que este ano somos mais do que capazes de chegar à final e lutar pelo título".O brasileiro garante que o encontro com o Leipzig vai ser complicado. "É uma boa equipa, com bons jogadores, pelo que temos de estar preparados. Espero que consigamos jogar bem, mas não será fácil porque a Champions League não tem jogos fáceis. Será importante conseguir um bom resultado na primeira mão", diz Ederson.O Manchester City, 2.º classificado na Premier League, joga a 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Leipzig na quarta-feira (20 horas).