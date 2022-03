Ederson recorda expulsão frente ao Sporting: «Na altura era um garoto e foi uma lição»

Ederson fez esta terça-feira a antevisão jogo de amanhã, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, frente ao Sporting, e recordou uma expulsão diante dos leões, quando ainda era jogador do Benfica."Lembro-me perfeitamente, foi num jogo da Taça de Portugal e eu estava no banco. Perdemos por 1-0 ou 2-1, fui expulso por palavras. Na altura era um garoto novo e não tinha a experiência que tenho agora, mas foi uma boa lição para mim", disse o guarda-redes brasileiro dos citizens.Questionado sobre se o Manchester City pode ganhar a Premier League e a Liga dos Campeões, o internacional canarinho não tem dúvidas. "Claro que sim. Sabemos que são competições difíceis, que exigem muito da equipa. Há cansaço físico e mental. Na última época tivemos essa oportunidade e perdemos a final... Mas o nosso objetivo em todas as provas é ganhar. Temos de encarar as coisas passo a passo, sabemos que há desafios em todas as competições."O guarda-redes falou também de Zinchenko, companheiro de equipa ucraniano que vê o seu país ser atacado pela Rússia. "É um momento muito complicado para ele. É o seu país, a família está lá. São momentos angustiantes. Se para nós é difícil, imagine-se para ele... É muito difícil ver um companheiro de equipa sofrer, é um assunto complicado. Tentamos dar-lhe força, trazer alguma alegria ao seu dia, mas sabemos que isso é complicado."