Ederson revela superstição que nasceu no Benfica: usar as mesmas cuecas durante toda a época

Grande parte dos jogadores têm as suas superstições, que usam quase como amuleto para garantir que as coisas correm certo. Ederson, guarda-redes do Manchester City, não escapa a regra, ainda que a superstição do brasileiro seja bem peculiar... e diferente daquilo que estamos habituados a ver (ou saber)."Tenho a superstição de usar a mesma cueca em todos os jogos. É sempre a mesma! O pessoal aqui em casa até sabe, já a deixa guardada no cantinho dela... É uma por temporada, porque desgasta muito (risos). É a única que tenho. É desde o tempo do Benfica. No primeiro ano, foi assim: quando jogava, usava. E nos últimos oito anos ganhei sete títulos nacionais. Tem dado resultado! (risos)", disse o guarda-redes brasileiro, numa entrevista à TNT Sports.Na mesma entrevista, Ederson revelou que Bernardo Silva é um dos mais "brincalhões" do plantel, mas só porque houve algo que mudou. "Agora já se veste um pouco melhor, mas antes vestia-se mal... Deixou o título para o Rodri", atirou entre risos.