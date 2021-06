Em Espanha dizem que Bernardo Silva e João Cancelo podem estar a caminho do Barcelona

A imprensa inglesa já tinha dado conta de que Bernardo Silva e João Cancelo podiam estar de saída do Manchester City; em Espanha o jornal 'Mundo Deportivo' escreve esta terça-feira que o destino dos dois internacionais portugueses pode ser o Barcelona, clube que, segundo o mesmo jornal, é visto com bons olhos pelos dois futebolistas.





O negócio podia envolver a ida de jogadores da Catalunha para os citizens, no caso Sergi Roberto e Dembélé. O jornal conta que contactou pessoas próximas do Barcelona e que apurou que os dois portugueses são do agrado dos blaugrana, que de resto já estarão a trabalhar no sentido de os levar para Espanha.Bernardo Silva e Cancelo têm contrato com o Manchester City até 2025, mas a vontade dos jogadores, as boas relações de Pep Guardiola e do diretor técnico dos citizens com o Barcelona pode facilitar o negócio, segundo o 'Mundo Deportivo'.