Em Inglaterra garantem que Bernardo Silva quer deixar o City e jogar em Espanha

Bernardo Silva parece ter o futuro incerto no Manchester City, pois não está entre as primeiras escolhas de Pep Guardiola, embora já tenha sido muito elogiado pelo treinador catalão. Além do mais, os citizens parecem estar perto de garantir a contratação de Jack Grealish, ao Aston Villa, aumentando a concorrência no meio-campo.





Segundo o jornal inglês 'Daily Mail' o internacional português - que já está a treinar no clube, depois das férias - quer sair e o seu destino favorito é a liga espanhola. Em Espanha colocam-no na rota do Barcelona e do Atlético Madrid.Ao que parece Guardiola vê com bons olhos a saída de Bernardo Silva, pois poderia desbloquear a 'operação Grealish'.Gabriel Jesus, Sterling e Mahrez também poderão deixar o City, caso surjam ofertas.