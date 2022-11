Empregada de Mendy conta como encontrou a casa após festa: «Garrafas por todo o lado»

A mulher que durante cinco anos foi empregada de limpeza na casa de Benjamin Mendy recordou no julgamento do jogador do Manchester City - acusado de violar seis mulheres, em cinco ocasiões, durante as festas que realizava em sua casa - que uma vez que se deparou com a casa num estado "catastrófico", depois de uma festa. Yvonne Shay relatou também que encontrava muitas mulheres na residência do futebolista francês, mas que apenas as cumprimentava ou dizia-lhes adeus."Havia garrafas por todo o lado. O vidro da mesa de café estava partido e havia vidros por todo o lado", recordou a mulher, aludindo a uma festa que teve lugar em agosto, onde alegadamente uma jovem foi violada."Estou chocada por ouvir estas alegações que foram feitas contra ele. Se eu sentisse que ele capaz de uma coisa destas, nunca teria permitido que a minha filha lá estivesse, algumas vezes sozinha. Ele não é assim, não é esse tipo de pessoa", acrescentou.Nesta fase do julgamento estão a ser ouvidas as testemunhas abonatórias e júri ouviu depoimentos de várias pessoas, incluindo três antigas namoradasA irmã de Mendy também saiu em sua defesa. Definiu-o como "uma boa pessoa", embora "não fale muito sobre os seus sentimentos".