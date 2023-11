Erling Haaland gasta 12 mil euros para pagar viagem a adeptos da equipa de formação

Erling Haaland deixou o Bryne em 2017, mas a gratidão pelo clube onde nasceu para o futebol segue bem viva. E o avançado norueguês faz questão de mostrá-lo. Esta semana, por exemplo, decidiu pagar do próprio bolso as viagens dos fãs do clube para se deslocarem a Kristiansand, onde no fim de semana a sua equipa irá defrontar o Start, na 1.ª ronda do playoff de promoção à Eliteserien (algo que sucede pela primeira vez desde 2006).Segundo a emissora TV2, o dianteiro do Manchester City gastou cerca de 12 mil euros para adquirir os bilhetes de comboio até Kristiansand, cada um avaliado em cerca de 60 euros. Para aqueles que não querem ir de comboio, Haaland também se terá disponibilizado para pagar os bilhetes de autocarro.Esta atitude foi naturalmente realçada pelo clube, ainda que o diretor de marketing tenha optado por fazer segredo sobre a identidade de quem tinha pago. "Não podemos dizer muito para lá de considerar fantástico que tenhamos a oportunidade de mandar o máximo de adeptos possível para Kristiansand. Estamos numa época difícil, o que torna mais difícil priorizar e ir a jogos como estes. Isto dará certamente a oportunidade de mais fãs viajarem", disse Bjørn Hagerud Røken.Mas se o diretor de marketing fez segredo, o assessor de imprensa Ole Morten Hobberstad não teve problemas em dizer o nome do avançado. "É bom que o Erling queria apoiar a viagem dos adeptos do Bryne, é algo que toda a terra aprecia. Isso também contribui para a possibilidade de muitos adeptos, que inicialmente não viam isto como prioridade, poderem ir apoiar a equipa no playoff."