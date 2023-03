Escândalo no Man. City: Kyle Walker apanhado a mostrar os genitais e a trair a mulher num bar

Kyle Walker foi apanhado, durante uma saída à noite com um grupo de pessoas, a baixar as calças e a mostrar os genitais, algo que pode valer ao lateral do Manchester City uma pena de prisão de até dois anos, avança o 'The Sun'.Segundo a mesma fonte, Walker, de 32 anos e pai de quatro filhos, esteve, na madrugada do passado sábado - após a vitória do Man. City diante do Newcastle -, num bar durante cerca de uma hora e meia, altura em que estaria visivelmente bêbado.Durante essa saída, o lateral foi captado pelas câmaras do estabelecimento a rir-se e a divertir-se com amigos, até ao momento em que baixa as calças de fato de treino, com toda a gente a ver. Além disso, o jogador ainda beija uma mulher, tocando-lhe nos seios.Diz o diário britânico que Walker pode ser acusado de comportamento impróprio em público. A mulher do jogador, refira-se, não estava entre o grupo.