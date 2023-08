Espanhóis garantem que Bernardo Silva quer sair do Man. City e até já falou com Guardiola

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Mundo Deportivo' avança esta segunda-feira que a decisão de Bernardo Silva está tomada. Segundo a mesma fonte, o internacional português quer trocar o Manchester City pelo Barcelona e até já falou com Guardiola para lhe transmitir essa vontade de deixar o clube inglês.O jornal espanhol explica que Bernardo Silva, de 28 anos, "considera que o seu ciclo em Manchester terminou depois da conquista da Liga dos Campeões e que este é o momento de se mudar para Barcelona", para viver numa cidade que fascina o jogador e a sua família.Recorde-se que Bernardo Silva, que tem contrato com o Manchester City até 2025, tem sido um dos principais pilares da equipa de Guardiola nos últimos anos, e na última temporada contribuiu para a conquista do triplete - Premier League, Taça de Inglaterra e Liga dos Campeões. Ontem, na final da Supertaça de Inglaterra em que o Arsenal levou a melhor sobre os citizens , atuou os 90 minutos.