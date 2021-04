«Secou Haaland, Mbappé e Kane»: Rúben Dias visto como "um dos melhores centrais da Europa"

A época de Rúben Dias no Manchester City não deixa ninguém indiferente. Desde o próprio treinador, Pep Guardiola, a companheiros, adeptos e até adversários, o internacional português, que deixou o Benfica em setembro do ano passado a troco de 68 milhões de euros, tem recebido vários elogios pelas qualidades técnicas, táticas e também de liderança, sendo apontado por muitos como como forte candidato ao prémio de jogador do ano em Inglaterra.





Ontem, no triunfo dos citizens em França diante do Paris SG , na 1.ª mão das meias-finais da Liga dos Campeões, Rúben Dias voltou a estar em grande e esta quinta-feira o 'As' considera-o "um dos melhores centrais da Europa", destacando que no espaço de 15 dias o jogador de 23 anos banalizou três dos avançados mais fortes da atualidade."As últimas atuações do central português foram perante rivais de alto nível, os quais secou por completo. Erling Haaland, primero, contra o Borussia Dortmund nos 'quartos' da Champions; Harry Kane depois, na final da Taça da Liga Inglesa; e, por último, Kylian Mbappé nas meias-finais da máxima competição continental (falta disputar a 2.ª mão). Todos eles ficaram sem marcar diante do Manchester City e, sobretudo, sem aparecer", escreve o diário desportivo espanhol.