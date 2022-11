Ex-diretor do Manchester City no julgamento de Mendy: «Não acordava e chegava atrasado»

Marc Boixasa, antigo diretor do Manchester City, testemunhou no julgamento de Benjamin Mendy e contou que o defesa francês, de 28 anos, teve um "profissionalismo questionável" nos anos em que esteve no clube. O jogador, acusado de violar seis mulheres em cinco diferentes ocasiões durante festas que promoveu em sua casa, chegou aos citizens em 2017.Os jurados ouviram o antigo diretor de operações da equipa principal do City contar que Mendy lesionou-se na sua primeira época no clube e que foi enviado para Barcelona, para fazer tratamentos. "Quando ele voltou, às vezes a equipa médica dizia que ele chegava tarde aos tratamentos. A atitude era sempre a mesma, no sentido de não ser o profissional perfeito, chegava tarde muitas vezes de manhã porque não acordava a tempo. Isso foi uma constante durante a sua permanência com a equipa.""Por outro lado, toda a gente gostava dele. É verdade, como disse antes, que o seu profissionalismo era questionável, chegava atrasado de manhã ou a certas reniões. Mas todos gostavam dele. Estava sempre feliz. Às vezes os jogadores que chegam começam por se mostrar um pouco envergonhados, mas desde o primeiro dia que tentou ter boas relações com todos os companheiros de equipa, mesmo com a barreira da língua", acrescentou Marc Boixasa."Diria que é um bom coração com duas pernas. Dava sempre tudo às pessoas, por isso todos gostavam dele. Era um futebolista normal, deu tudo pela carreira. O profissionalismo podia ser por vezes questionado, mas trabalhava arduamente e estava sempre disponível para ajudar os companheiros. Estava sempre de bom-humor, era uma pessoa com uma boa energia, muito positivo."