Ex-jogador do Monaco recorda 'estilo' de Bernardo Silva: «Gostava de usar roupas de velho»

O defesa brasileiro Jemerson, que atualmente representa o Metz, na Ligue 1, recordou em declarações à ESPN Brasil os tempos em que partilhou o balneário com Bernardo Silva no Monaco, elogiando a forma como o agora craque do Manchester City jogava, sem esquecer, no entanto, as escolhas do português em termos de guarda-roupa."Ele já era muito diferente no Monaco. Nos treinos era absurdamente chato de marcar. Driblava-te, na recuperação achavas que ias conseguir, mas ele dava um jeito porque finalizava muito bem ou fazia um passe", recordou."Além disso, taticamente é muito forte porque entrega-se 100 por cento à equipa. Tem uma visão de jogo incrível, é muito habilidoso e dá tudo de si pelo grupo. Apesar de ser craque, volta para ajudar a defesa a marcar e isso é bom para todos os companheiros. No futebol de hoje em dia toda a gente precisa de defender e ele já tinha essa característica desde muito jovem. Fora a resistência física, que é muito grande. É baixinho e marginho, não tem muita massa muscular, mas é resistente. Era um dos tipos que mais corria durante os jogos", elogiou.Mas Jemerson recordou também que muitos jogadores brincavam com Bernardo Silva, apelidando-o de "avô" por causa do estilo das roupas que vestia. "O Bernardo é um tipo muito simpático. O pessoal brincava muito dizendo que ele gostava de usar roupas de velho. Aparecia sempre com umas camisas estilo social...", explicou, entre risos, o defesa.Ilkay Gündogan, companheiro de Bernardo Silva no Manchester City, já tinha contado numa entrevista à ESPN que o português costuma estar na mira dos companheiros de equipa por causa da roupa. "O Bernardo sofre bullying de toda a equipa porque a maioria dos jogadores diz que ele veste-se como se tivesse 40 ou 50 anos, ou até mesmo como um avô. Mas poder brincar deste modo mostra que todos se dão bem com ele. É exatamente essa a relação que temos. Não conheço ninguém no mundo que não goste do Bernardo", garantiu o médio alemão.