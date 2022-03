Família de Foden organizou "festival de música" que levou vizinhos a apresentarem queixa

A família de Phil Foden realizou um "festival de música" com sistema de som estridente no Dia da Mãe, o que levou a que os vizinhos tivessem apresentado queixa às autoridades, segundo o 'The Sun'.Tudo decorreu na casa que o jogador do Manchester City comprou aos pais por 3,39 milhões de euros na vila de Cheshire. Foden não estava presente, visto que estava reunido com a seleção inglesa que hoje defronta a Costa do Marfim num particular.Segundo os moradores, a festa começou com baladas de Whitney Houston até passar para música mais pesada. "Estava muito alto e durou muito tempo, mas depois começou a sair do controlo", disse um dos moradores."Foi terrível. Só se ouvia o ‘boom, boom, boom’ da música. Não me importo com uma festa, mas não o dia todo. Começou por volta do meio-dia ou das 13 horas e durou até pouco antes das dez. Uma vizinha foi reclamar e disseram-lhe: ‘Não é tarde nem está barulhento’", contou Maureen Bye, vizinha com 81 anos.Houve até quem reclamasse do evento numa página da comunidade no Facebook. "Pensando em todos os meus vizinhos esta noite – Feliz Dia da Mães. Fui lá e pedi que baixassem a música. Não criem esperanças", disse uma internauta, ao que outra escreveu também: "Parece que estamos perto de um festival. Este fim de semana foi arruinado para muitos e haverá muitas crianças cansadas hoje e a lutar para acordarem para a escola."A polícia de Cheshire confirmou ter recebido uma queixa devido ao barulho às 20h50, a qual foi passada ao conselho local que está a investigar.Uma fonte próxima de Foden revelou que o internacional inglês não vive na propriedade e garantiu que a festa não começou antes das 17 horas, acrescentando ainda que "um vizinho reclamou do barulho e que o volume da música baixou. A festa acabou às 21h50".