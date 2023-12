Fejsa reencontra-se com Rúben Dias e Bernardo Silva: «Bem-vindos, meus amigos»

View this post on Instagram A post shared by Fejsa5 (@fejsa5)

O Manchester City defronta esta quarta-feira (17h45) o Estrela Vermelha, na Sérvia, em jogo a contar para a última jornada da Liga dos Campeões. Fejsa, antigo jogador do Benfica e que atua atualmente no Partizan, deu as boas vindas aos antigos colegas de equipa nos encarnados. O médio publicou as fotos no Instagram e, na legenda, deixou uma provocação a Ederson."Bem-vindos, meus amigos Rúben Dias, Bernardo Silva, Kovacic. Boa sorte para amanhã, meus amigos. Sente falta, Ederson".Recorde-se que Fejsa jogou no Benfica com Bernardo Silva (2013/2014), Rúben Dias (2017/2018 a 2018/2019) e Ederson (2015/2016 a 2016/2017).