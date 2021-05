Fernando Gomes e Pedro Proença felicitam portugueses campeões pelo Man. City

Os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, e da Liga de clubes, Pedro Proença, felicitaram os portugueses (Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Das) que esta terça-feira se sagraram campeões ingleses pelo Manchester City.

Em nota publicada no site oficial da FPF, Fernando Gomes deu os parabéns a Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo "pela brilhante conquista do título de campeões de Inglaterra".

"Juntam assim mais um troféu numa época que seguramente vai ficar gravada nas suas memórias desportivas. São vários os portugueses que têm afirmado a sua qualidade nos relvados da Premier League dignificando os emblemas dos clubes que representam e as cores da nossa bandeira. A todos eles, devemos manifestar a nossa gratidão", referiu.

Pedro Proença recordou que os três jogadores tinham feito história há uma semana "ao assegurar um lugar na final da Liga dos Campeões".

"Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias voltam a elevar bem alto o nome de Portugal. São três jogadores de excelência, com presença habitual na seleção nacional, e que todos associamos ao sucesso do modelo das equipas B, onde já era bem evidente a sua enorme qualidade e talento. Muitos parabéns a todos eles e que no próximo dia 29 nos voltem a encher de orgulho, com a conquista da Champions League", referiu o presidente da Liga de clubes.

O Manchester City garantiu esta terça-feira a conquista do seu sétimo título de campeão inglês de futebol, e terceiro em quatro anos, face ao desaire do Manchester United na receção ao Leicester (1-2), na 36.ª ronda.

Com três jogos por disputar, a formação em que alinham os portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, que no sábado tinha perdido em casa com o Chelsea (1-2), soma 80 pontos, contra 70 do rival da cidade, segundo classificado.

No 'ranking' da Premier League, o Manchester City igualou o Aston Villa no quinto lugar, com sete títulos (1936/37, 1967/68, 2011/12, 2013/14, 2017/18, 2018/19 e 2020/21), apenas atrás de United (20), Liverpool (19), Arsenal (13) e Everton (9).