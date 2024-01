Fernando Gomes felicita Rúben Dias e Bernardo Silva: «Trabalho e dedicação...»

Através do site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes deixou uma mensagem de felicitações a Rúben Dias e Bernardo Silva pela escolha para integrar o onze ideal do ano da Gala 'The Best' "Envio uma mensagem especial de parabéns ao Bernardo Silva e Rúben Dias por mais esta conquista, ao integrarem o melhor onze do ano de 2023. Numa época recheada de sucessos, onde venceram a Premier League, a Taça de Inglaterra e ainda a Liga dos Campeões, o trabalho e dedicação dos jogadores portugueses foi consagrado com mais este reconhecimento mundial. Ao Bernardo e ao Rúben, a todas as suas famílias e a todos os que contribuíram para o seu contínuo desenvolvimento enquanto pessoas e jogadores, envio um forte abraço de agradecimento pela alegria que nos continuam a proporcionar enquanto portugueses, com o desejo que se repitam por muitos mais anos. Muitos Parabéns!", disse o presidente da FPF.