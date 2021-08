Franceses avançam que Cristiano Ronaldo 'trabalha' para rumar ao Manchester City

O futuro de Cristiano Ronaldo continua a dar que falar e o facto de não ter sido aposta inicial na partida frente à Udinese, na jornada inaugural da Serie A, fez aumentar ainda mais os rumores de uma possível saída da Juventus.





De acordo com o 'L'Équipe', o internacional português vê com bons olhos uma saída para o Manchester City. Segundo a publicação francesa, os representantes do jogador português já estão inclusivamente a trabalhar nesse sentido, procurando encontrar uma solução que abra a porta à mudança ainda antes do fecho do mercado.O 'L'Equipe' revela ainda que CR7 já terá falado com alguns jogadores do Manchester City, incluindo Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo. Aliás, Bernardo Silva até pode ser um nome determinante nesta operação, já que Jorge Mendes se encontra no terreno a trabalhar a sua saída dos ingleses neste defeso.Ainda assim, avança a mesma fonte, o Manchester City não está disponível para pagar a transferência do capitão da Seleção Nacional e prefere optar pela troca de passes, envolvendo outro jogador no negócio. Nesse sentido, Gabriel Jesus seria o 'escolhido' para fazer o caminho inverso do português, já que o avançado brasileiro agrada à Juventus.