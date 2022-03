Governo britânico questiona a liderança do Manchester City

O governo britânico continua a tentar cortar todas as ligações possíveis entre os líderes de clubes da Premier League e o presidente russo Vladimir Putin. Depois das duras sanções ao Chelsea, que ainda é presidido pelo luso-russo Roman Abramovich, o executivo de Boris Johnson parece apontar agora para a liderança do Manchester City. Em causa está um encontro entre o Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e líder do City Football Group, que detém os citizens, com Bashar al-Assad, presidente da Síria e aliado de Vladimir Putin.

"Houve um massacre bárbaro e prolongado na Síria, co-dirigido por Assad, e agora Putin está a travar uma guerra contra a Ucrânia. E há pessoas que se querem encontrar com eles?", questionou esta segunda-feira o deputado trabalhista Chris Bryant, na Câmara dos Comuns.





Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico afirmou mesmo ao 'The Athletic' que encontros deste género "acabam por minar a paz": "É entendimento do Reino Unido que - na ausência de uma alteração de comportamento do regime sírio - fortalecer estes laços minam a ideia de uma paz duradora na Síria."