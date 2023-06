Grealish: «Nunca ia mentir e dizer que não bebo ou que não vou a festas»

A festa do 'treble' - Premier League, Liga dos Campeões e Taça de Inglaterra - do Manchester City ficou marcada, entre outros momentos, pelas loucuras de Jack Grealish que, de resto, até deram origem a uma compilação imperdível . Ora, à 'Sky Sports', o extremo inglês fez questão de explicar alguns desses momentos e não escondeu que está a "viver um sonho no melhor clube do mundo"."Não acho que se trata de ser uma coisa de 'rapaz de festas'. Nunca ia chegar aqui, mentir e dizer: 'Não bebo e não vou a festas'. É algo que faço. Mas depois há tanta gente que chega aqui e diz 'Eu não faço isto e aquilo' quando, na realidade, fazem", começou por referir o jogador, de 27 anos.E acrescentou: "Posso divertir-me. Estou a viver o meu sonho de jogar naquele que é, na minha opinião, o melhor clube do mundo. Acabámos de conquistar o 'treble' e é óbvio que agora tenho algum tempo com a minha família e amigos. Daqui a quatro semanas vou estar ansioso por voltar. Sabia o que estava a fazer [nos festejos], é assim que sou quando vou a festas. Não é bem assim, mas ganhámos o 'treble' e é algo que pode nunca mais vir a acontecer", concluiu.Recorde-se que o Manchester City bateu o Inter na final da Liga dos Campeões (1-0), o Manchester United na final da Taça de Inglaterra (2-1), e terminou a Premier League com 89 pontos, resultantes de 28 vitórias, cinco empates e cinco derrotas.