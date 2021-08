Grealish rejeita pressão pelo valor da transferência: «Mostra o quanto o treinador me valoriza»

Jack Grealish trocou o Aston Villa pelo City, naquele que foi o negócio mais caro (117,5M€) da história da Premier League, mas, na apresentação pelos citizens, o internacional inglês, de 25 anos, rejeitou sentir qualquer pressão.





“Não tenho mais pressão por isso. Eu gosto. Significa muito para mim que o City tenha aceitado gastar tanto dinheiro para me contratar. Isso dá-me confiança, mostra o quanto o treinador me valoriza. Quero retribuir isso ao clube, ganhando títulos!”, explicou o médio. Grealish revelou que a vontade de atuar na Champions pesou na hora de escolher rumar a Manchester: “Era difícil ficar a ver os jogos à terça e quarta-feira à noite. Eu sei que tenho qualidade suficiente para jogá-los e estava desesperado por fazê-lo.”

Ainda assim, Grealish assumiu que não fácil deixar o Aston Villa. “Viram o Messi? Foi como me senti. Antes de sair, falei com a equipa e o staff técnico e acabaram por me cair umas lágrimas. Sou adepto do clube desde os quatro anos e será sempre uma equipa especial”, frisou.