Grealish revela o que lhe disse o guarda-redes do Copenhaga sobre Haaland

Erling Haaland bisou em 33 minutos na goleada (5-0) do Manchester City sobre o Copenhaga, em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões. Após o encontro, Jack Grealish elogiou o companheiro de equipa, que já soma 19 golos em 12 jogos pelos citizens."Honestamente, Haaland é inacreditável. Nunca vi nada assim na minha vida. No primeiro e no segundo golos eu estava apenas a rir. Está sempre lá. Espero que ele possa continuar assim e nos leve à glória", referiu sobre o avançado, que foi substituído ao intervalo por Pep Guardiola, numa altura em que a formação de Manchester já vencia por 3-0.Contudo, Haaland não impressionou só Grealish, como o próprio revelou, em declarações citadas pelo 'Daily Mail': "O guarda-redes do Copenhaga [Kamil Grabara] disse-me: 'Ele [Haaland] não é humano'".